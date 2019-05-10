Небоскребы вместо леса: Протасов Яр восстал против незаконного строительства в столице, фото — Левый берег

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Ракурс

Жители столичного района Протасов Яр вышли на акцию культурного сопротивления. На арт-пикник-субботнике они выступили против строительства жилищно-офисно-торгового комплекса зданий в зеленой зоне.

Застройщик намерен вырубить деревья в овраге и поставить на их месте три небоскреба. В начале мая здесь произошли столкновения между охраной и активистами, сообщает LB.

В четверг, 9 мая, к акции на улице Амосова, 4 присоединились музыканты. Жители начали культурное сопротивление со сбора подписей за обращение к власти и правоохранительным органам с требованием остановить строительство и вырубку леса.

Действия общественности происходили под взглядами полиции и молодых людей, одетых в форму цвета хаки. Юноши в камуфляже объяснили, что они из охранной фирмы Ф13, которая охраняет имущество на территории.

Акция была мирной — жители развернули баннеры, убирали территорию, кто-то пил чай, другие — общались. Впоследствии активисты продолжили протест частичным перекрытием дороги — люди ходили по переходу. Они объясняли водителям скандированием и плакатами о том, что происходит, и в мегафон благодарили автомобилистов за понимание.

Согласно выводам комиссии «Зеленстроя», застройщик хочет вырубить на четырех гектарах 1 тыс. 254 дерева, большинство из которых не являются сухостоем и не заражены. Состояние деревьев хорошее или удовлетворительное. Поэтому люди вышли на защиту, сообщил организатор акции Роман Ратушный.

Застройщиком участка является компания из Днепра «Дайтона групп». Она имеет договор субаренды с арендатором земельного участка (ООО «Бора») и другие разрешительные документы. «Боре» в апреле 2007 года Киевсовет передал в аренду на пять лет участок для строительства жилищно-офисно-торгового комплекса. Впоследствии срок аренды продолжали. В зеленой зоне столицы намерены построить ЖК Tourbillon — три многоэтажных башни с подземным паркингом.

О строительстве местные узнали 1 мая, когда возле их домов начали устанавливать бетонный забор. Киевляне подрались с людьми спортивной внешности в камуфляже. На следующий день столкновения повторились.

Застройщик отказался выполнить требования людей, несмотря на наличие предписания о запрете проведения строительных работ. После этого активисты перекрыли улицу деревьями, которые накануне вырезал застройщик. Неизвестные забросали митингующих камнями, а те пытались силой снести забор. Полиция задержала нескольких участников акции, но вскоре отпустила их.

Чтобы исключить спиливание деревьев, активисты начали их ошиповку — забивали в них гвозди.

КГГА 3 мая рекомендовала застройщику приостановить работы в Протасовом Яру. У жителей района есть вопросы к решению Киевсовета времен мэра Леонида Черновецкого, которое изменило целевое назначение участка (из зеленой зоны на строительство). Сейчас участок находится в зоне охраняемого ландшафта. В ней запрещено строительство, искажающее исторический ландшафт, а строительство нового жилья ограничивается.

В феврале «Ракурс» сообщал, что на участке, расположенном в Киев по адресу ул. Мирная, 2/1, с нарушением законодательства строится многоэтажный жилой дом. Этот участок принадлежит народному депутату Оксане Билозир.