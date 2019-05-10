В СИЗО Донецка убили несовершеннолетнего. Фото: Российский юридический портал

https://racurs.ua/n121768-ubiystvo-nesovershennoletnego-proizoshlo-v-sledstvennom-izolyatore-donecka-pravozaschitniki.html

Ракурс

Убийство несовершеннолетнего произошло 9 мая в следственном изоляторе № 5 города Донецка.

Преступление случилось в СИЗО, где содержат несовершеннолетних подозреваемых. Об этом сообщает сообщество «Восточная Правозащитная Группа» на собственной странице в Facebook.

По словам директора организации Веры Ястребовой, сейчас в следственном изоляторе работают российские правоохранители: активно обыскивают камеры, а в СИЗО усилили меры безопасности. В Донецк прибыла группа российских советников, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области.

Сейчас «Восточная Правозащитная Группа» выясняет персональные данные убитого.

Напомним, в марте в лесополосе возле воинской части на Харьковщине обнаружили тело погибшего военнослужащего-контрактника Вооруженных сил Украины. Оказалось, что солдата, 1992 года рождения, забили насмерть трое несовершеннолетних.

Полицейские установили, что жестокое убийство контрактника в Харьковской области заказала его 22-летняя знакомая. Она пообещала малолетним злоумышленникам награду за убийство.