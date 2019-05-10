Коломойский: Ахметов и Новинский получают максимальную маржу с недр Украины / Фото: uac-info.com

https://racurs.ua/n121767-kolomoyskiy-ahmetov-i-novinskiy-poluchaut-maksimalnuu-marju-s-nedr-ukrainy.html

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Игорь Коломойский после победы на выборах Владимира Зеленского дал новое интервью, которое не исключает возможной «войны олигархов». В частности Коломойский рассказал о том, что нынешняя госполитика позволяет получать сверхприбыль одному из богатейших людей Украины — Ринату Ахметову.

Сидели на схеме, чтобы получить дополнительную прибыль. Например, Роттердам — это дополнительная прибыль 1 млрд, а так он бы зарабатывал 400−500 млн. А так 1,5 млрд, — заявил Коломойский, пишет «РБК-Украина».

По словам бизнесмена, после выборов он с Ахметовым не общался, только говорил по телефону. По мнению Коломойского, в ближайшее время Ахметов ничего не потеряет.

С такими деньгами чего переживать. Ну, будет зарабатывать не 1,5 млрд, а 1 млрд или 500 млн. Он же не будет терять из-за этого? Только «Роттердам» будет страдать. Не знаю, насколько это безопасно для государства с точки зрения войны с ним…, — сказал Коломойский.

Он также отметил, что если Украине нужно воевать с Россией, то изначально следует «потренироваться» на более слабом сопернике.

Он же тоже может всех нас угнетать со своим электричеством, он ведь командует энергетическими системами. И он, допустим, завтра остановит эти электростанции. Конечно, мы это преодолеем. Но, в принципе, он еще может успеть наделать еще тех дел, — считает Коломойский.

По словам Коломойского, Ахметов зарабатывает 400% прибыли на руде.

Я задаю вопрос: а кому принадлежат недра страны? А кто получает с них максимальную маржу? Один человек. Ну два, 25% Новинский, — резюмировал Коломойский.

Напомним, на днях олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus.info назвал главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова «стабилизирующим фактором» для современной обстановки в Украине.