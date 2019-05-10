Коломойский видит Авакова премьер-министром. Фото: Слово и Дело

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Арсен Аваков, который сейчас возглавляет Министерство внутренних дел, потенциально может стать премьер-министром Украины.

Олигарх Игорь Коломойский, прогнозируя будущее Авакова, не исключил, что он может возглавить правительство. Об этом бизнесмен заявил 10 мая в интервью «РБК-Украина».

«Может, почему нет. Он может быть, как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы. Минимум останется министром внутренних дел, минимум», — подчеркнул он.

Кроме того, Коломойский высказался и в отношении Юрия Луценко на должности главы Генеральной прокуратуры. Бизнесмен отметил, что оставил бы Луценко, как минимум до избрания нового состава Верховной Рады.

Также Коломойский спрогнозировал состав коалиции в новоизбранном парламенте. По его мнению, в Верховную Раду пройдут партии «Слуга Народа», «Батькивщина», политические силы Анатолия Гриценко и Олега Ляшко, а также выходцы из «Оппозиционного блока».

По словам бизнесмена, партия избранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет создавать коалицию с бывшими регионалами. Партия нового президента, вероятно, будет сотрудничать с партией «Батькивщина», политической силой Анатолия Гриценко «Гражданская позиция», Радикальной партией Олега Ляшко.

«С Тимошенко возможна, с Ляшко, Гриценко. С нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят. Здесь без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко», — заявил Коломойский.

Напомним, на днях олигарх Игорь Коломойский в интервью Bihus.info назвал главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова «стабилизирующим фактором» для современной обстановки в Украине. Главу МВД он считает самым успешным министром и наименее скандальным за последние пять лет.