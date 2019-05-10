Коломойський бачить Авакова прем’єр-міністром. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n121760-kolomoyskyy-bachyt-avakova-novym-premier-ministrom-i-ne-proty-lucenka-genprokurora.html

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Арсен Аваков, який наразі очолює Міністерство внутрішніх справ, потенційно може стати прем'єр-міністром України.

Олігарх Ігор Коломойський, прогнозуючи майбутнє Авакова, не виключив, що він може очолити уряд. Про це бізнесмен заявив 10 травня в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Може, чому ні. Він може бути як компроміс між багатьма, навіть не йдучи на парламентські вибори. Мінімум залишиться міністром внутрішніх справ, мінімум», — підкреслив він.

Крім того, Коломойський висловився й щодо Юрія Луценка на посаді очільника Генеральної прокуратури. Бізнесмен відзначив, що залишив би Луценка, як мінімум до обрання нового складу Верховної Ради.

Також Коломойський спрогнозував склад коаліції в новообраному парламенті. На його думку, до Верховної Ради пройдуть партії «Слуга Народу», «Батьківщина», політичні сили Анатолія Гриценка та Олега Ляшка, а також вихідці з «Опозиційного блоку».

За словами бізнесмена, партія обраного президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» не створюватиме коаліцію з колишніми регіоналами. Партія нового президента, ймовірно, співпрацюватиме із партією «Батьківщина», політичною силою Анатолія Гриценка «Громадянська позиція», Радикальною партією Олега Ляшка.

«З Тимошенко можлива, з Ляшком, Гриценком. З нормальними людьми, а не зі зрадниками, які в Москву за консультаціями їздять. Тут без компромісів. Якщо не вийде, тоді підемо на ще одні вибори. Все буде жорстко», — заявив Коломойський.

Нагадаємо, днями олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю Bihus.info назвав главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова «стабілізуючим фактором» для сучасної обстановки в Україні. Очільника МВС він вважає найуспішнішим міністром та найменш скандальним за останні п’ять років.