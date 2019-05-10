Декоммунизация в Харькове: Кернес поддержал петицию, которая возвращает маршала Жукова в город

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В Харькове собрала необходимое количество голосов петиция о частичной отмене декоммунизации в городе. Ее автор требует вернуть улице и станции метро имя советского маршала Георгия Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал инициативу.

За соответствующую электронную петицию по состоянию на утро 10 мая проголосовали 5,4 тыс человек (необходимо — 5 тыс.). Требования, содержащиеся в ней, теперь обязан рассмотреть городской совет.

Харьков освободила советская армия под командованием маршала Жукова. Именно Жуков оставил след в истории нашего города, в то время как генерал-майор советской армии Петр Григоренко связан с Харьковом только местом обучения в течение двух лет, — говорится в тексте петиции.

В 2016 году в Харькове переименовали проспект имени Жукова на проспект Петра Григоренко (советского генерала-диссидента и правозащитника) в рамках всеукраинской декоммунизации.

Автор петиции предложил увековечить память о Григоренко на родине правозащитника. В частности, мэрия Харькова должна обратиться к Приморскому райсовету Запорожской области с таким предложением. А от городских властей Харькова в петиции требуют «вернуть память о маршале Жукове в город».

Станция метро и проспект имени Жукова должны существовать в Харькове, — заявляется в тексте петиции.

Петицию 8 мая в Фейсбук поддержал и городской голова Геннадий Кернес. Он пообещал «сделать все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в жизнь». Он считает, что и Григоренко, и Жуков «достойные увековечения, но последний имеет преимущество».

Напомним, что в 2018 году Институт нацпамяти определил судьбу памятников Жукову в Украине — все они должны быть демонтированы, а объекты топонимики, названные в его честь — переименованы. Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на обращение депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха. Это произошло после того, как в Харькове неизвестные летом 2018 года разбили мемориальную доску Жукова.

Вятрович в ответе напомнил, что Жуков в 1920—1921 годах участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине, а в годы Второй мировой войны его приказы стали причиной гибели сотен тысяч украинцев, призванных в ряды Красной армии.

Кроме того, Жуков руководил военными учениями на Тоцком полигоне в 1954 году, во время которых 65 тыс. советских солдат были подвержены действию радиационного излучения. В 1956 году он был одним из инициаторов подавления национального восстания в Венгрии.