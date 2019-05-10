Эстония считает, что РФ не возвращает ей часть территории. Фото: Пункт европейской информации

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Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. При этом в Кремле не хотят ни возвращать земли, ни отдавать за них денежную компенсацию. Москва вообще отказывается обсуждать этот вопрос.

Таллин готов ждать решения территориального вопроса в рамках международного права. Воевать с Россией за свои земли Эстония не собирается. Об этом заявил министр внутренних дел республики Март Хельме, передает телерадиовещательная компания ERR.

Хельме не уточнил, о каких землях он говорил. Но российские СМИ отмечают, что речь может идти о Ивангороде, а также части Печорского района Псковской области.

Как известно, 2 февраля 1920 года Эстония и Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика подписали в Тарту мирный договор. Документ предусматривал, что Эстонии переходит город Нарва и части Ингерманландии (сейчас эта территория относится к Кингисеппскому району Ленинградской области России). Также к Эстонии должны были отойти две волости от устья реки Щучка до Чудского озера (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области) и Печорский край (ныне — часть Псковской области РФ).

После того, как Эстония обрела независимость, то Таллин выдвинул СССР претензии на эти земли. Ссылка на Тартуский договор была внесена в соглашение о границе между РФ и Эстонией, заключенное в 2005 году. Однако оно не было ратифицировано парламентами обоих государств.

Напомним, в Японии заявили, что для заключения мирного договора с Россией, Москва должна передать Токио острова Шикотан и Хабомаи. Япония считает Курильские острова своими северными территориями, а Москва настаивает, что они перешли под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны.