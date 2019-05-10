Естонія вважає, що РФ не повертає їй частину території. Фото: Пункт європейської інформації

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Росія досі не повернула Естонії 5,2% території. При цьому в Кремлі не хочуть ні повертати землі, ні віддавати за них грошову компенсацію. Москва взагалі відмовляється обговорювати це питання.

Таллін готовий чекати вирішення територіального питання в рамках міжнародного права. Воювати з Росією за свої землі Естонія не збирається. Про це заявив міністр внутрішніх справ республіки Март Хельме, передає телерадіомовна компанія ERR.

Хельме не уточнив, про які землі він говорив. Але російські ЗМІ зазначають, що мова може йти про Івангород, а також частину Печорського району Псковської області.

Як відомо, 2 лютого 1920 року Естонія та Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка підписали в Тарту мирний договір. Документ передбачав, що до Естонії переходить місто Нарва та частини Інгерманландії (наразі ця територія належить до Кінгісеппського району Ленінградської області Росії). Також до Естонії повинні були відійти дві волості від гирла річки Щучка до Чудського озера (нині у складі Сланцевського району Ленінградської області) та Печорський край (нині — частина Псковської області РФ).

Після того, як Естонія здобула незалежність, то Таллін висунув СРСР претензії на ці землі. Посилання на Тартуський договір було внесено в угоду про кордон між РФ та Естонією, укладений у 2005 році. Однак його не ратифікували парламенти обох держав.

Нагадаємо, у Японії заявили, що для укладення мирного договору з Росією, Москва повинна передати Токіо острови Шикотан та Хабомаї. Японія вважає Курильські острови своїми північними територіями, а Москва наполягає, що вони перейшли під контроль Радянського Союзу за підсумками Другої світової війни.