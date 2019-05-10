Депортація кримських татар: парламент Латвії визнав злочин Сталіна геноцидом, фото — Інститут національної пам'яті

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Сейм Латвійської республіки визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. Відповідну заяву парламент країни ухвалив з нагоди 75-річчя депортації кримських татар.

У документі масове вивезення кримських татар із батьківщини називається геноцидом стосовно кримськотатарського народу, повідомляє прес-служба Сейму.

У заяві вказується, що історичні джерела вказують на цілеспрямований геноцид радянської влади проти багатьох народів і етнічних груп, що жили в СРСР. Такий крок диктатура Сталіна здійснила й щодо кримських татар. Це було зроблено, аби знищити їхню культуру, соціальний спадок та історичну приналежність до території Кримського півострова.

Депутати парламенту також пригадали Росії анексію Криму п’ятирічної давнини. У зв’язку з цим Сейм засудив утиски прав і свобод кримських татар, які відтоді розпочалися на півострові.

Наруга над кримськими татарами здійснюється вдруге за 75 років. Історія може повторитися, — прокоментував рішення колег голова комісії Сейму з зовнішніх справ Ріхардс Колс.

У заяві латвійські депутати закликали світ відзначити депортацію кримських татар і реагувати на нинішні події в анексованому Криму.

Нагадаємо, що День пам’яті жертв депортації кримських татар 1944 року відзначається 18 травня. За офіційними даними радянської влади, тоді було депортовано понад 183 тис. кримських татар, за татарським джерелами — понад 228 тис., з яких протягом першого півтора року померли близько 110 тис. осіб.