Гривня сьогодні ще більше зміцнилася. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n121756-nacbank-sche-bilshe-zmicnyv-kurs-gryvni-do-amerykanskogo-dolara-ta-ievro.html

Ракурс

Офіційний курс гривні 10 травня ще більше зміцнився за останні дні щодо американського долара та євро.

Національний банк України сьогодні встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці НБУ.

Сьогодні курс долара значно впав у ціні, також подешевшала європейська валюта. Так, долар подешевшав на 9 коп. Наразі 1 дол. в Україні вартує 26 грн 25 коп.

Щодо євро, то валюта Європейського Союзу втратила в ціні 6 коп. Сьогодні 1 євро коштує 29 грн 40 коп. Курс російського рубля знизився — 0,402 грн.

Нагадаємо, курс гривні почав зростати щодо американського долара та євро на початку травня. З початку місяця європейська та американська валюта впали в ціні.