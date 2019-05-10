Торговельна війна США і Китаю: Білий дім підвищив мита до 25%, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n121755-torgovelna-viyna-ssha-i-kytau-bilyy-dim-pidvyschyv-myta-do-25.html

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Рішення американської адміністрації про підняття мит з 10% до 25% на китайські товари на 200 млрд дол. набрало чинності.

Про це повідомило 10 травня агентство Kyodo. За його даними, Китай, як очікується, виступить з відповідним кроком.

У четвер, 9 травня, віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе прибув до Вашингтона, де провів переговори з американськими колегами — міністром фінансів Стівеном Мнучіним і представником США на торгових переговорах Робертом Лайтхайзером. Зустріч продовжиться в п’ятницю.

Нагадаємо, що 5 травня Трамп анонсував суттєве підвищення мита на імпорт з Китаю через «занадто повільні» переговори щодо торговельної угоди. Черед два дні представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер заявив, що Пекін відходить від домовленостей, досягнутих раніше на консультаціях з торговельних питань, і підтвердив можливість запровадження 10 травня збільшених мит.

Адміністрація Трампа вважає, що Сполучені Штати останнім часом укладали невигідні угоди з Китаєм. Тепер в торговельній війні вони повинні тільки перемагати. Підтримавши економічне протистояння з Китаєм, глава американської адміністрації розраховує не тільки скоротити торговий дефіцит США, але й нанести удар по своєму головному геополітичному супернику.