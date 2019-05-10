Торговая война США и Китая: Белый дом повысил пошлины до 25%, фото — Reuters

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Решение американской администрации о повышении пошлин с 10% до 25% на китайские товары на 200 млрд долл. вступило в силу.

Об этом сообщило 10 мая агентство Kyodo. По его данным, Китай, как ожидается, выступит с соответствующим шагом.

В четверг, 9 мая, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с американскими коллегами — министром финансов Стивеном Мнучиним и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Встреча продолжится в пятницу.

Напомним, что 5 мая Трамп анонсировал существенное повышение пошлин на импорт из Китая из-за «слишком медленных» переговоров по торговому соглашению. Черед два дня представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.

Администрация Трампа считает, что Соединенные Штаты в последнее время заключали невыгодные соглашения с Китаем. Теперь в торговой войне они должны только побеждать. Поддержав экономическое противостояние с Китаем, глава американской администрации рассчитывает не только сократить торговый дефицит США, но и нанести удар по своему главному геополитическому сопернику.