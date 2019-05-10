Гривна сегодня еще больше укрепилась. Фото: Mind.ua

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Официальный курс гривны 10 мая еще более укрепился за последние дни к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины сегодня установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-странице НБУ.

Сегодня курс доллара значительно упал в цене, также подешевела европейская валюта. Так, доллар подешевел на 9 коп. Сейчас 1 долл. в Украине стоит 26 грн 25 коп.

Касательно евро, то валюта Европейского Союза потеряла в цене 6 коп. Сегодня 1 евро стоит 29 грн 40 коп. Курс российского рубля снизился — 0,402 грн.

Напомним, курс гривны начал расти к американскому доллару и евро в начале мая. С начала месяца европейская и американская валюта упали в цене.