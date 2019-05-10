Депортация крымских татар: парламент Латвии признал преступление Сталина геноцидом, фото — Институт национальной памяти

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Сейм Латвийской республики признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. Соответствующее заявление парламент страны принял по случаю 75-летия депортации крымских татар.

В документе массовый вывоз крымских татар называется геноцидом в отношении крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба Сейма.

В заявлении указывается, что исторические источники указывают на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в СССР. Такой шаг диктатура Сталина осуществила и в отношении крымских татар. Это было сделано, чтобы уничтожить их культуру, социальное наследство и историческую принадлежность к территории Крымского полуострова.

Депутаты парламента также вспомнили России аннексию Крыма пятилетней давности. В связи с этим Сейм осудил притеснения прав и свобод крымских татар, которые с тех пор начались на полуострове.

Надругательство над крымскими татарами осуществляется во второй раз за 75 лет. История может повториться, — прокомментировал решение коллег председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

В заявлении латвийские депутати призвали мир отметить годовщину депортации крымских татар и реагировать на сегодняшние события в аннексированном Крыму.

Напомним, что День памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году отмечается 18 мая. По официальным данным советской власти, тогда были депортированы более 183 тыс. крымских татар, по татарским источникам — более 228 тыс., из которых в течение первого полтора года умерли около 110 тыс. человек.