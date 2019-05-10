Коломойський: Ахметов і Новинський отримують максимальну маржу з надр України / Фото: uac-info.com

https://racurs.ua/ua/n121767-kolomoyskyy-ahmetov-i-novynskyy-otrymuut-maksymalnu-marju-z-nadr-ukrayiny.html

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Ігор Коломойський після перемоги на виборах Володимира Зеленського дав нове інтерв’ю, яке не виключає можливої чергової «війни олігархів». Зокрема Коломойський розповів про те, що нинішня державна політика дозволяє отримувати надприбуток одному з найбагатших людей країни — Ринату Ахметову.

Сиділи на схемі, щоб отримати додатковий прибуток. Наприклад, Роттердам — це додатковий прибуток 1 млрд, а так він би заробляв 400−500 млн. А так 1,5 млрд, — заявив Коломойський, пише «РБК-Україна».

За словами бізнесмена, після виборів він з Ахметовим особисто не бачився, лише розмовляв по телефону. На думку Коломойського, найближчим часом Ахметов нічого не втратить.

З такими грошима чого переживати. Ну, буде заробляти не 1,5 млрд, а 1 млрд або 500 млн. Він же не втрачатиме через це? Тільки «Роттердам» буде страждати. Не знаю, наскільки це безпечно для держави з точки зору війни з ним …, — сказав Коломойський.

Він також зазначив, що якщо Україні потрібно воювати з Росією, то спочатку варто «потренуватися» на більш слабкому супернику.

Він же теж може всіх нас пригнічувати зі своєю електрикою, адже він командує енергетичними системами. І він, припустимо, завтра зупинить ці електростанції. Звичайно, ми це подолаємо. Але, в принципі, він ще може встигнути наробити ще й яких справ, — вважає Коломойський.

За словами Коломойського, Ахметов заробляє 400% прибутку на руді.

Я запитую: а кому належать надра країни? А хто отримує з них максимальну маржу? Одна людина. Ну, двоє, ще 25% Новинський, — резюмував Коломойський.

Нагадаємо, днями олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю Bihus.info назвав главу Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова «стабілізуючим фактором» для сучасної обстановки в Україні.