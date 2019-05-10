В Естонії закликали посилити антиросійські санкції. Фото: Крим Реалії

https://racurs.ua/ua/n121766-estoniya-proponuie-vvesty-novi-sankciyi-proty-rosiyi.html

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Нові санкції проти Російської Федерації пропонує ввести Естонія через видачу російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей та окупованого Криму.

Посилити тиск на Росію закликала глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Таку пропозицію вона зробить 13 травня на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу. Про це повідомляє Eesti Paevaleht.

За словами дипломата, Російська Федерація, яка володіє ядерною зброєю, за останні 10 років двічі використала силу стосовно країн-сусідів. У Таллінні підтримують суверенітет та територіальну цілісність країн й вважають, що такі акти агресії отримуватимуть релевантні трактування.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ республіки Март Хельме заявив, що Росія досі не повернула Естонії 5,2% території. Урядовець відзначив, що Кремль не хоче ні повертати землі, ні віддавати за них грошову компенсацію. Москва взагалі відмовляється піднімати питання земель, які повинні були відійти Естонії — Івангород, а також частину Псковської та Ленінградської областей.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко закликав Європейський Союз у червні 2019 року розширити санкції проти Російської Федерації.