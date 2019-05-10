Bloomberg пророкує дефолт Китаю у 2019 році, він буде найбільшим в історії, фото — antikor.com.ua

https://racurs.ua/ua/n121765-bloomberg-prorokuie-defolt-kytau-u-2019-roci-vin-bude-naybilshym-v-istoriyi.html

Ракурс

Агентство Bloomberg пророкує дефолт Китаю у 2019 році, який буде найбільшим в історії. Причина можливої відмови платити за боргами — скорочення фінансування компаній.

Загальний обсяг невиплати за облігаціями у 2019 році може скласти 13 трлн дол., повідомляє Bloomberg у власному дослідженні.

Агентство відзначає, що сплеск невиплат розпочався ще в кінці 2017 року і триває до сьогодні. Причиною цього стало макроекономічне рішення китайського уряду, який спробував скоротити надлишкові виробничі потужності. Це згодом негативно позначилося на кредитних ринках.

Уряд намагався обмежити тіньовий банкінг, у якому рішення щодо надання позик приймалися майже безконтрольно, але швидше. Такі дії обмежили обсяги кредитування й бізнес був вимушений використовувати короткі терміни погашення облігацій — компанії частіше рефінансували свої зобов’язання.

Банки такі компанії кредитують неохоче, зазвичай вони покладаються на «тіньові банки», — йдеться у дослідженні.

Як наслідок такої ситуації, за перші чотири місяці 2019 року китайські компанії вже оголосили дефолт за внутрішніми облігаціями на суму 5,8 млрд дол. (у 3,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року). Темпи оголошення дефолтів втричі перевищують ті, які спостерігалися у 2016 році. Тому, якщо нічого не зміниться, Bloomberg прогнозує новий максимум по дефолту для китайського ринку облігацій.

Нагадаємо, що сьогодні США підвищили мито на китайські товари. «Ракурс» повідомляв, що експерти Bank of America попереджали про загрозливу тенденцію на світовому ринку. Тенденції на фондовому ринку повторюють ті, які були наприкінці 1990-х років і призвели до економічної кризи 1998 року.