Bloomberg предрекает дефолт Китая в 2019 году, он будет самым большим в истории, фото - antikor.com.ua

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Ракурс

Агентство Bloomberg предсказывает дефолт Китая в 2019 году, который будет крупнейшим в истории. Причина возможного отказа платить по долгам — сокращение финансирования компаний.

Общий объем невыплаты по облигациям в 2019 году может составить 13 трлн долл., сообщает Bloomberg в собственном исследовании.

Агентство отмечает, что всплеск невыплат начался еще в конце 2017 года и продолжается до сих пор. Причиной этого стало макроэкономическое решение китайского правительства, которое пыталось сократить избыточные производственные мощности. Это впоследствии негативно сказалось на кредитных рынках.

Правительство пыталось ограничить теневой банкинг, в котором решения о предоставлении займов принимались почти бесконтрольно, но быстрее. Такие действия ограничили объемы кредитования и бизнес был вынужден использовать короткие сроки погашения облигаций — компании чаще рефинансировали свои обязательства.

Банки такие компании кредитуют неохотно, обычно они полагаются на «теневые банки», — говорится в исследовании.

Как следствие такой ситуации, за первые четыре месяца 2019 года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 5,8 млрд долл. (в 3,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года). Темпы объявления дефолтов втрое превышают те, которые наблюдались в 2016 году. Поэтому, если ничего не изменится, Bloomberg прогнозирует новый максимум по дефолту для китайского рынка облигаций.

Напомним, что сегодня США повысили пошлины на китайские товары. «Ракурс» сообщал, что эксперты Bank of America предупреждали об угрожающей тенденции на мировом рынке. Тенденции на фондовом рынке повторяют те, которые были в конце 1990-х годов и привели к экономическому кризису 1998 года.