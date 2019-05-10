В Эстонии призвали усилить антироссийские санкции. Фото: Крим Реалії

https://racurs.ua/n121766-estoniya-predlagaet-vvesti-novye-sankcii-protiv-rossii.html

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Новые санкции против Российской Федерации предлагает ввести Эстония из-за выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.

Усилить давление на Россию призвала глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Такое предложение она сделает 13 мая на встрече глав МИД стран Евросоюза. Об этом передает Eesti Paevaleht.

По словам дипломата, Российская Федерация, которая владеет ядерным оружием, за последние 10 лет дважды использовала силу в отношении стран-соседей. В Таллинне поддерживают суверенитет и территориальную целостность стран и считают, что такие акты агрессии будут получать релевантные трактовки.

Напомним, министр внутренних дел республики Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Чиновник отметил, что Кремль не хочет ни возвращать земли, ни отдавать за них денежную компенсацию. Москва вообще отказывается поднимать вопрос земель, которые должны были отойти Эстонии — Ивангород, а также часть Псковской и Ленинградской областей.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко призвал Европейский Союз в июне 2019 года расширить санкции против Российской Федерации.