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Ракурс
У СІЗО Донецька вбили неповнолітнього. Фото: Российский юридический портал

Вбивство неповнолітнього сталося в слідчому ізоляторі Донецька — правозахисники

10 тра 2019, 12:52
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Вбивство неповнолітньої особи сталося 9 травня в слідчому ізоляторі № 5 міста Донецька.

Злочин стався у СІЗО, де утримують неповнолітніх підозрюваних. Про це повідомляє спільнота «Восточная Правозащитная Группа» на власній сторінці у Facebook.

За словами директора організації Віри Ястребової, наразі в слідчому ізоляторі працюють російські правоохоронці: активно обшукують камери, а в СІЗО посилили заходи безпеки. У Донецьк прибула група з російських радників, які відповідають за пенітенціарну систему на окупованій частині Донецької області.

Наразі «Восточная Правозащитная Группа» з’ясовує персональні дані вбитого.

Нагадаємо, в березні у лісосмузі біля військової частини на Харківщині виявили тіло загиблого військовослужбовця-контрактника Збройних сил України. Виявилося, що солдата, 1992 року народження, забили на смерть троє неповнолітніх.

Поліцейські встановили, що жорстоке вбивство контрактника у Харківській області замовила його 22-річна знайома. Вона пообіцяла малолітнім зловмисникам нагороду за вбивство.

Джерело: Ракурс


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