Хмарочоси замість лісу: Протасів Яр повстав проти незаконного будівництва у столиці, фото — Лівий берег

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Ракурс

Мешканці столичного району Протасів Яр вийшли на акцію культурного спротиву. На арт-пікнік-толоці вони виступили проти будівництва житлово-офісно-торговельного комплексу будівель у зеленій зоні.

Забудовник має намір вирубати дерева в яру і звести на їх місці три хмарочоси. На початку травня тут сталися сутички між охороною та активістами, повідомляє LB.

У четвер, 9 травня, до акції на вулиці Амосова, 4 приєдналися музиканти. Мешканці почали культурний спротив зі збору підписів за звернення до влади і правоохоронних органів з вимогою зупинити будівництво і вирубку лісу.

Дії громадськості відбувалися під поглядами поліції та молодиків, одягнених у формі кольору хакі. Чоловіки у камуфляжі пояснили, що вони із охоронної фірми Ф13, яка охороняє майно на території.

Акція була мирною — мешканці розгорнули банери, прибирали територію, хтось пив чай, інші — спілкувалися. Згодом активісти продовжили протест частковим перекриттям дороги — люди ходили по переходу. Вони пояснювали перехожим скандуванням і плакатами про те, що відбувається, а у мегафон дякували водіям за розуміння.

Відповідно до висновків комісії «Зеленбуду», забудовник хоче вирубати на чотирьох гектарах 1 тис. 254 дерева, більшість із яких не є сухостоєм і не заражені. Стан дерев добрий або задовільний. Тому громада вийшла на захист, повідомив організатор акції Роман Ратушний.

Забудовником ділянки є компанія з Дніпра «Дайтона груп». Вона має договір суборенди з орендарем земельної ділянки (ТОВ «Бора») та інші дозвільні документи. «Борі» у квітні 2007 року Київрада передала в оренду на п’ять років ділянку для будівництва житлово-офісно-торговельного комплексу. Згодом термін оренди продовжували. У зеленій зоні столиці мають намір побудувати ЖК Tourbillon — три багатоповерхові башти із підземним паркінгом.

Про будівництво місцеві дізналися 1 травня, коли поблизу їхніх домівок почали встановлювати бетонний паркан. Кияни побилися із найманими людьми спортивної зовнішності у камуфляжі. Наступного дня зіткнення повторилися.

Забудовник відмовився виконати вимоги громади, попри наявність припису щодо заборони проведення будівельних робіт. Після цього активісти перекрили вулицю деревами, які напередодні вирізав забудовник. Невідомі закидали мітингувальників камінням, а ті намагалися силою знести паркан. Поліція затримала кількох учасників акції, але незабаром відпустила їх.

Щоб унеможливити спилювання дерев, активісти вдалися до шипування дерев — забивання у них цвяхів. Це може вберегти дерева від спилювання.

КМДА 3 травня рекомендувала забудовнику призупинити роботи в Протасовому Яру. У мешканців району є питання до рішення Київради часів мера Черновецького, яким змінено цільове призначення ділянки (із зеленої зони на будівництво). Наразі ділянка перебуває в межах зони охоронюваного ландшафту. У ній заборонено будівництво, яке спотворює історичний ландшафт, а зведення нового житла обмежується.

У лютому «Ракурс» повідомляв, що на ділянці, розташованій в Києва за адресою вул. Мирна, 2/1, з порушенням законодавства споруджується багатоповерховий житловий будинок. Ця ділянка належить народному депутату Оксані Білозір.