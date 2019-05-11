Погоду в Україні обіцяють дощову та з грозами. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 12 травня буде дощовою майже по всій території країни. Без істотних опадів лише у Волинській, Львівській, Закарпатській та Луганській областях. Місцями можливі грози.

Температуру повітря вночі прогнозують 8−14° вище нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть 16−23° тепла за Цельсієм. Вітер очікується південно-східний та північно-східний, 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 12 травня вночі без істотних опадів, вдень прогнозують дощі. Температура вночі 10−12° тепла, вдень 19−21° тепла.

У Львові у завтрашній вихідний Гідрометцентр прогнозує хмарну погоду з проясненням. Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 19−21° тепла.

В Одесі завтра прогнозують дощ вдень. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 16−18° вище нуля.

У Дніпрі в неділю дощитиме лише вдень, також синоптики обіцяють грози. Вночі температура повітря становитиме 10−12° вище нуля, вдень очікується 21−23° тепла.

У Харкові найближчої доби вночі без опадів, а вдень обіцяють дощі та грози. Температура вночі 10−12° тепла, вдень 21−23° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах 12 травня істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі 9−11° тепла, вдень 21−23° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 травня буде неспокійна. Вночі та в першій половині дня очікуються слабка та мала геомагнітні бурі, протягом доби можливі збурення.

Раніше повідомлялося, що на цих вихідних синоптики обіцяли дощову погоду, з нестабільною температурою повітря, поривчастим вітром та грозами.