Погода в Україні 11-12 травня: грози і нестабільну температуру обіцяють синоптики на вихідних / Фото: blogs-origin.cdc.gov

https://racurs.ua/ua/n121764-pogoda-v-ukrayini-11-12-travnya-grozy-i-nestabilnu-temperaturu-obicyaut-synoptyky-na-vyhidnyh.html

Ракурс

Погода в Україні 11−12 травня буде дощовою, з поривчастим вітром і грозами. При цьому анонсовані раніше заморозки малоймовірні.

У суботу, 11 травня, в усіх областях України очікуються грози, повідомляє Український гідрометцентр.

Попри дощі температура повітря вдень сягатиме 18−20° тепла. Однак уночі стовпчик термометра опуститься до 8−10° тепла.

Оскільки субота буде дощовою, це чудовий привід зібратися вдома з сім'єю або компанією друзів і пограти у настільні ігри. Також можна сходити у кіно.

У неділю, 12 травня, погода буде сонячною в Луцьку, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. У решті областей погода не зміниться. Вдень стовпчик термометра досягне 22° тепла, а вночі — опуститься до 10 ° тепла.

Жителям Західної України пощастить — дощів не передбачається, що дозволить влаштувати пікнік на природі.

А от мешканцям решти областей знову доведеться ховатися від дощу, тому варто дістати теплу ковдру, щоб у затишку та комфорті дивитися улюблені фільми і читати книги.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 10 травня погода в Україні буде дощовою в більшості областей, окрім східних і частини південних регіонів.