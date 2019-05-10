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Погода в Україні 11-12 травня: грози і нестабільну температуру обіцяють синоптики на вихідних / Фото: blogs-origin.cdc.gov
Погода в Україні 11−12 травня: грози і нестабільну температуру обіцяють синоптики на вихідних (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n121764-pogoda-v-ukrayini-11-12-travnya-grozy-i-nestabilnu-temperaturu-obicyaut-synoptyky-na-vyhidnyh.htmlРакурс
Погода в Україні 11−12 травня буде дощовою, з поривчастим вітром і грозами. При цьому анонсовані раніше заморозки малоймовірні.
У суботу, 11 травня, в усіх областях України очікуються грози, повідомляє Український гідрометцентр.
Попри дощі температура повітря вдень сягатиме 18−20° тепла. Однак уночі стовпчик термометра опуститься до 8−10° тепла.
Оскільки субота буде дощовою, це чудовий привід зібратися вдома з сім'єю або компанією друзів і пограти у настільні ігри. Також можна сходити у кіно.
У неділю, 12 травня, погода буде сонячною в Луцьку, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. У решті областей погода не зміниться. Вдень стовпчик термометра досягне 22° тепла, а вночі — опуститься до 10 ° тепла.
Жителям Західної України пощастить — дощів не передбачається, що дозволить влаштувати пікнік на природі.
А от мешканцям решти областей знову доведеться ховатися від дощу, тому варто дістати теплу ковдру, щоб у затишку та комфорті дивитися улюблені фільми і читати книги.
Як раніше повідомляв «Ракурс», 10 травня погода в Україні буде дощовою в більшості областей, окрім східних і частини південних регіонів.
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