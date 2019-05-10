Погода на выходные: грозы и нестабильную температуру обещают синоптики украинцам / Фото: blogs-origin.cdc.gov

https://racurs.ua/n121764-pogoda-v-ukraine-11-12-maya-grozy-i-nestabilnuu-temperaturu-obeschaut-sinoptiki-na-vyhodnyh-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 11−12 мая будет дождливой, с порывистым ветром и грозами. При этом анонсированные ранее заморозки маловероятны.

В субботу, 11 мая, во всех областях Украины ожидаются грозы, сообщает Украинский гидрометцентр.

Несмотря на дожди, температура воздуха днем будет 18−20° тепла. Однако ночью столбик термометра опуститься до до 8−10° тепла.

Поскольку суббота будет дождливой, это отличный повод собраться дома с семьей или компанией друзей и поиграть в настольные игры. Также можно сходить в кино.

В воскресенье, 12 мая, погода будет солнечной в Луцке, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Черновцах. Во всех остальных областях погода не изменится. Днем столбик термометра достигнет 22° тепла, а ночью — опустится до 10° тепла.

Жителям Западной Украины повезет — дожди не предвидятся, что позволит устроить пикник на природе.

А вот жителям других областей вновь придется скрываться от дождя, поэтому стоит достать теплый плед, чтобы в уюте и комфорте смотреть любимые фильмы и читать книги.

Как ранее сообщал «Ракурс», 10 мая погода в Украине будет дождливой в большинстве областей, кроме восточных и части южных регионов.