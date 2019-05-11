Погоду обещают дождливую и с грозами. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 12 мая будет дождливой почти по всей территории страны. Без существенных осадков только в Волынской, Львовской, Закарпатской и Луганской областях. Местами возможны грозы.

Температуру воздуха ночью прогнозируют 8−14° выше нуля, днем столбики термометров покажут 16−23° тепла по Цельсию. Ветер ожидается юго-восточный и северо-восточный, 3−8 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 12 мая ночью без существенных осадков, днем прогнозируют дожди. Температура ночью 10−12° тепла, днем 19−21° тепла.

В Львове в завтрашний выходной Гидрометцентр прогнозирует облачную погоду с прояснением. Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 19−21° тепла.

В Одессе завтра прогнозируют дождь днем. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем столбики термометров покажут 16−18° выше нуля.

В Днепре в воскресенье дожди только днем, также синоптики обещают грозы. Ночью температура воздуха составит 10−12° выше нуля, днем ожидается 21−23° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки ночью без осадков, а днем обещают дожди и грозы. Температура ночью 10−12° тепла, днем 21−23° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 12 мая существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 9−11° тепла, днем 21−23° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 мая будет неспокойная. Ночью и в первой половине дня ожидаются слабая и малая геомагнитные бури, в течение суток возможны возмущения.

Ранее сообщалось, что на эти выходные синоптики обещали дождливую погоду, с нестабильной температурой воздуха, порывистым ветром и грозами.