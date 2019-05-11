В Киеве нашли в квартире тела супругов и истощенного малыша. Фото: Український репортер

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В Киеве на Березняках в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили тела супружеской пары и истощенную двухлетнюю девочку.

Жители дома по ул. Тычины, 11 рассказали, что почувствовали неприятный запах на лестничной клетке. Соседи вызвали полицию и спасателей. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям открыли дверь в квартиру на седьмом этаже и обнаружили тела мужчины и женщины. В запертой квартире спасатели также нашли истощенную двухлетнюю девочку, которую карета «скорой» доставила в больницу. Об этом 11 мая сообщает «Информатор».

По словам жильцов дома, семья была неблагополучная — муж и жена были наркозависимыми. Еще 2 мая в их квартире соседи слышали скандал. С тех пор супругов никто не видел. Об их исчезновении сообщили в полицию. Тогда дверь в квартиру полицейским никто не открыл.

Представители полиции подтвердили, что в квартире обнаружили тела мужчины и женщины. Все обстоятельства и подробности инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, в начале мая в Мариуполе произошел несчастный случай на территории заброшенного ангара. Вследствие осыпания насыпи песка погибли два мальчика, 2007 и 2008 годов рождения.