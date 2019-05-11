«Укртранснафта» возобновила транзит нефти в ЕС. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/n121810-ukrtransnafta-vozobnovila-tranzit-nefti-v-strany-evropy.html

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Акционерное общество «Укртранснафта» 11 мая возобновило транзит нефти в Европейский Союз.

Нефтепродукты в страны Европы поступают по магистральному нефтепроводу «Дружба». Возобновление транзита стало возможным после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящейся в трубопроводе. После проведенных экспертиз европейские экспортеры согласились принимать нефтепродукты. Об этом сегодня сообщается на странице «Укртранснафта» в Facebook.

11 мая, в 14.35 АО «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по нефтепроводу «Дружба, — говорится в сообщении.

Как известно, 25 апреля в «Укртранснафте» заявляли, что система магистральных нефтепроводов «Дружба» оказалась под угрозой полной остановки. В тот день компания вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь — Броды».

Ранее сообщалось, что в апреле Беларусь прекратила экспорт бензина и дизтоплива в Украину, Польшу и страны Балтии. Нефтяники заявили, что приостановка поставки нефтяных продуктов из Беларуси связана с некачественной нефтью из России.

Оказалось, что нефтепродукты из РФ имели повышенное содержание хлорорганических соединений. Часть некачественной нефти попала на украинский рынок.

Тогда же нефтеперерабатывающие заводы Германии и Польши заявили о том, что они прекращают транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию.