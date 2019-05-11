«Укртранснафта» відновила транзит нафти до ЄС. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/ua/n121810-ukrtransnafta-vidnovyla-tranzyt-nafty-do-krayin-ievropy.html

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Акціонерне товариство «Укртранснафта» 11 травня відновило транзит нафти до Європейського Союзу.

Нафтопродукти в країни Європи надходять по магістральному нафтопроводу «Дружба». Відновлення транзиту стало можливим після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти, що перебуває у трубопроводі. Після проведених експертиз європейські експортери погодилися приймати нафтопродукти. Про це сьогодні повідомляється на сторінці «Укртранснафта» у Facebook.

11 травня, о 14.35 АТ «Укртранснафта» відновила транзит нафти європейським споживачам по магістральному нафтопроводу «Дружба, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 25 квітня в «Укртранснафті» заявляли, що система магістральних нафтопроводів «Дружба» опинилася під загрозою повної зупинки. Того дня компанія вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу «Мозир — Броди».

Раніше повідомлялося, що у квітні Білорусь припинила експорт бензину та дизпалива до України, Польщі та країн Балтії. Нафтовики заявили, що призупинення постачання нафтових продуктів з Білорусі пов’язане із неякісною нафтою з Росії.

Виявилося, що нафтопродукти з РФ мали підвищений вміст хлорорганічних сполук. Частина неякісної нафти потрапила на український ринок.

Тоді ж нафтопереробні заводи Німеччини та Польщі заявили про те, що вони припиняють транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба» до Німеччини.