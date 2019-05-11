В Києві знайшли в квартирі тіла подружжя та виснажене маля. Фото: Український репортер

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У Києві на Березняках в одній із квартир багатоповерхового будинку виявили тіла подружньої пари та виснажену дворічну дівчинку.

Мешканці будинку по вул. Тичини, 11 розповіли, що відчули неприємний запах на сходовій клітці. Сусіди викликали поліцію та рятувальників. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відкрили двері в помешкання на сьомому поверсі й виявили тіла чоловіка та жінки. У замкненій квартирі рятувальники також знайшли виснажену дворічну дівчинку, яку карета «швидкої» відразу доставила до лікарні. Про це 11 травня повідомляє «Інформатор».

За словами мешканців будинку, сім’я була неблагополучна — чоловік та дружина були наркозалежними. Ще 2 травня в їхній квартирі сусіди чули скандал. З того часу подружжя ніхто не бачив. Про їхнє зникнення повідомили поліцію. Тоді двері в квартиру поліцейським ніхто не відкрив.

Представники поліції підтвердили, що в квартирі виявили тіла чоловіка та жінки. Всі обставини та подробиці інциденту з’ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на початку травня в Маріуполі стався нещасний випадок на території закинутого ангару. Внаслідок обсипання насипу піску загинули двоє хлопчиків, 2007 та 2008 років народження.