Невідомі бойовики атакували готель в Пакистані. Фото: Хамсинф

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Ракурс

Терористи атакували готель в портовому місті Гвадар на південному заході Пакистану.

Збройний інцидент стався у суботу, 11 травня. Троє чи четверо людей зі зброєю увірвалися в п’ятизірковий готель Pearl Continental, який користується популярністю серед іноземних туристів та бізнесменів. Про це повідомляє Al Jazeera із посиланням на міністра внутрішніх справ провінції Белуджистан Зію Лангове.

Як пише Reuters із посиланням на заяву Збройних сил Пакистану, під час нападу на готель загинув співробітник сил безпеки. Зловмисники змогли зайняти перший поверх. Між ними та охороною готелю сталася перестрілка. Кілька осіб, які перебували в момент нападу в готелі, дістали поранення. Наразі число постраждалих невідоме.

Зазначається, що адміністрація закладу змогла евакуювати більшість постояльців готелю та робітників. Поки невідомо, скільки осіб все ще знаходяться в приміщенні захопленого готелю. Наразі триває операція зі звільнення будівлі.

Нагадаємо, у лютому 2019 року в Кенії ісламістські бойовики із Сомалі здійснили невдалу спробу захопити п’ятизірковий готель, розташований у столиці країни Найробі.