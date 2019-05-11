Неизвестные боевики атаковали отель в Пакистане. Фото: Хмасинф

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Ракурс

Террористы атаковали отель в портовом городе Гвадар на юго-западе Пакистана.

Вооруженный инцидент произошел в субботу, 11 мая. Три или четыре человека с оружием ворвались в пятизвездочный отель Pearl Continental, который пользуется популярностью среди иностранных туристов и бизнесменов. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра внутренних дел провинции Белуджистан Зию Лангове.

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил Пакистана, во время нападения на отель погиб сотрудник сил безопасности. Злоумышленники смогли занять первый этаж. Между ними и охраной отеля произошла перестрелка. Несколько человек, находившихся в момент нападения в отеле, получили ранения. Пока число пострадавших неизвестно.

Отмечается, что администрация учреждения смогла эвакуировать большинство постояльцев отеля и рабочих. Пока неизвестно, сколько человек все еще находится в помещении захваченного отеля. Сейчас продолжается операция по освобождению здания.

Напомним, в феврале 2019 года в Кении исламистские боевики из Сомали осуществили неудачную попытку захватить пятизвездочный отель, расположенный в столице страны Найроби.