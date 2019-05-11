В ОАЭ построят высокоскоростную транспортную систему в стиле канатной дороги (ВИДЕО)https://racurs.ua/n121814-v-oae-postroyat-vysokoskorostnuu-transportnuu-sistemu-v-stile-kanatnoy-dorogi-video.htmlРакурс
Высокоскоростную канатную дорогу планируют построить в Дубае.
Новая транспортная система позволит перевозить 8,4 тыс. пассажиров в час в каждую из сторон. Скорость движения по канатной дороге будет достигать 150 км/ч. Об этом сообщает издание The National.
В правительстве Объединенных Арабских Эмиратов отмечают, что по всему городу построят 21 остановку, которые объединят важные точки в Дубае. Разработчики кабинок-капсул утверждают, что они на канатной дороге потребляют в пять раз меньше энергии, чем электромобили. Каждая из кабинок рассчитана на 24 пассажиров.
Сейчас высокоскоростная транспортная система в стиле канатной дороги тестируется Управлением дорог и транспорта в партнерстве с создателями Skywatch Greentech.
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