За недоедание блюд будут штрафовать посетителей ресторана в Дубае

За недоедание блюд будут штрафовать в дубайском ресторане. Фото: INFASTAR

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Racurs.ua

За недоеденное блюдо в ресторане в Дубае будут штрафовать посетителей. Такая опция появилась в заведении Gulou Hotpot в Объединенных Арабских Эмиратах.

Администрация ресторана заявила, что таким образом хочет объяснить клиентам важность осознанного выбора пищи и ее количества, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Time Out Dubai.

Так, в ресторане посетителям предлагают блюдо хого, которое они обязаны полностью доесть. Блюдо представляет собой кипящий бульон в котелке, в который можно добавить неограниченное количество лапши, овощей и мяса. Также клиенты могут бесплатно заказать неограниченное количество напитков в течение двух часов.

Стоимость блюда хого составляет 49 дихрамов (около 380 грн). Однако, если посетитель не доест заказанное им блюдо, ему придется заплатить еще 50 дихрамов (около 385 грн).

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