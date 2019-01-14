За недоїдання страв штрафуватимуть відвідувачів ресторану в Дубаї

За недоїдання страв штрафуватимуть у дубайському ресторані. Фото: INFASTAR

https://racurs.ua/ua/n116780-za-nedoyidannya-stravy-shtrafuut-v-restorani-dubaya.html

Racurs.ua

За недоїдання страв у ресторані в Дубаї штрафуватимуть відвідувачів. Така опція з’явилася в закладі Gulou Hotpot в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Адміністрація ресторану заявила, що таким чином хоче пояснити клієнтам важливість усвідомленого вибору їжі та її кількості, повідомляє Lenta.ru, посилаючись на Time Out Dubai.

Так, у ресторані відвідувачам пропонують страву хого, яку вони зобов’язані доїсти повністю. Страва представляє собою бульйон у казанку, до якого можна додати необмежену кількість локшини, овочів і м’яса. Також клієнти можуть безкоштовно замовити необмежену кількість напоїв протягом двох годин.

Вартість страви хого становить 49 діхрамів (близько 380 грн). Однак, якщо відвідувач не доїсть замовлену ним страву, йому доведеться заплатити ще 50 діхрамів (близько 385 грн).

Раніше повідомлялося, що в Таїланді відвідувачам вегетаріанського кафе подали м’ясо вбитого чоловіка.