Канатну дорогу побудують в Дубаї. Фото: flickr.com

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Високошвидкісну канатну дорогу планують побудувати в Дубаї.

Нова транспортна система дозволить перевозити 8,4 тис. пасажирів щогодини в кожну із сторін. Швидкість руху канатною дорогою сягатиме 150 км/год. Про це повідомляє видання The National.

В уряді Об'єднаних Арабських Еміратів зазначають, що по всьому місту побудують 21 зупинку, які об'єднають важливі точки в Дубаї. Розробники кабінок-капсул стверджують, що вони на канатній дорозі споживають в п’ять разів менше енергії, ніж електромобілі. Кожна з кабінок розрахована на 24 пасажирів.

Наразі високошвидкісна транспортна система в стилі канатної дороги тестується Управлінням доріг та транспорту в партнерстві з творцями Skywatch Greentech.

Нагадаємо, ресторан Gulou Hotpot в Об'єднаних Арабських Еміратах вирішив штрафувати відвідувачів за недоїдання страв. Адміністрація ресторану заявила, що таким чином хоче пояснити клієнтам важливість усвідомленого вибору їжі та її кількості