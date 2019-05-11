Зеленський планує переглянути останні кадрові рішення Порошенка. Фото: LIGA.net

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Володимир Зеленський, обраний президент України, планує переглянути всі останні кадрові ротації Петра Порошенка, тому чиновники можуть не затриматись на новій роботі.

Команда Зеленського відстежує всі призначення, здійснені Петром Порошенко в його останні дні на посаді президента. Про це заявив радник Зеленського та екс-міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв’ю LIGA.net.

Одіозні рішення переглянемо. Треба розуміти, що люди, призначені адміністрацією, яка йде, в останні тижні роботи, апріорі отримують менше довіри суспільства — як вони будуть працювати? Це називається «доживати по-новому», — зазначив він.

За словами Данилюка, представники нового президента наразі співпрацюють з Центром протидії корупції та іншими громадськими організаціями, обговорюють останні призначення Порошенка. Радник Зеленського також додав, що новий глава держави перезапустить набір суддів Верховного суду, яких нещодавно призначив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що план роботи новообраного президента Володимира Зеленського готовий на 95%. У команді Зеленського заявили, що в перші 100 днів боротьба з корупцією є пріоритетним завданням нового президента.

Нагадаємо, 7 травня президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Аллерова з посади командувача Національної гвардії України, а 6 травня призначив генерала-лейтенанта Олександра Сирського на посаду командувача Об'єднаних сил.