Інавгурація Зеленського: нардепи на погоджувальній раді обирають дату

https://racurs.ua/ua/n121855-inavguraciya-zelenskogo-nardepy-na-pogodjuvalniy-radi-obyraut-datu-translyaciya.html

Ракурс

Дату інавгурації Зеленського на сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради парламенту мають обговорити очільники політичних фракцій.

Нагадаємо, станом на 10 травня до Верховної Ради було внесено п’ять постанов щодо дати проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Ініціаторами внесених постанов № 10270−10270−4 були нардепи: Сергій Міщенко, Віктор Балога, Віталій Купрій, Сергій Каплін та Олександр Сугоняко.

Верховній Раді пропонується розглянути три дати інавгурації Зеленського: 19, 20 травня, а також 1 червня. Сьогодні нардепи повинні визначитися, коли голосуватимуть за інавгураційні постанови.

Раніше Зеленський провів зустріч з главами фракцій ВР. Новообраний президент наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня.