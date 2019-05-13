Екс-співвласник «ПриватБанку» Боголюбов повернувся в Україну, фото — Фінсектор

https://racurs.ua/ua/n121854-eks-spivvlasnyk-pryvatbanku-i-biznes-partner-kolomoyskogo-bogolubov-povernuvsya-v-ukrayinu-zmi.html

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Екс-співвласник «ПриватБанку» та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов повернувся в Україну.

Про його приліт з Тель-Авіва у Дніпро повідомив у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела. Бутусов стверджує, що один з найбагатших бізнесменів країни прибув до Дніпра 12 травня чартерним рейсом.

Претензії у правоохоронців до нього відсутні, тому він оформив приліт без проблем, — прокоментував Бутусов.

Його бізнес-партнер олігарх Коломойський раніше також заявляв, що повернеться в Україну з Ізраїлю після інавгурації переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

Коломойський та Боголюбов контролювали понад 91,5% акцій «ПриватБанку», який націоналізувала держава у 2016 році. Через рік «ПриватБанк» розпочав судитися із Коломойським та Боголюбовим, вимагаючи відшкодування збитків, яких зазнала фінустанова в результаті виведення капіталу.

У рейтингу українських товстосумів за 2018 рік колишні власники «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський розташувалися на четвертому та п’ятому місцях відповідно. Боголюбов у 2018 році став багатшим більш ніж удвічі — на 113%.