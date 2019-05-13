Экс-совладелец «ПриватБанка» Боголюбов вернулся в Украину, фото — Финскетор

https://racurs.ua/n121854-eks-sovladelec-privatbanka-i-biznes-partner-kolomoyskogo-bogolubov-vernulsya-v-ukrainu-smi.html

Ракурс

Экс-совладелец «ПриватБанка» и бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов вернулся в Украину.

О его прилете из Тель-Авива в Днепр сообщил в Фейсбук журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники. Бутусов утверждает, что один из самых богатых бизнесменов страны прибыл в Днепр 12 мая чартерным рейсом.

Претензии у правоохранителей к нему отсутствуют, поэтому он оформил прилет без проблем, — прокомментировал Бутусов.

Его бизнес-партнер олигарх Коломойский ранее также заявлял, что вернется в Украину из Израиля после инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Коломойский и Боголюбов контролировали более 91,5% акций «ПриватБанка», который национализировало государство в 2016 году. Через год «ПриватБанк» начал судиться с Коломойским и Боголюбовым, требуя возмещения убытков, понесенных финучреждением в результате вывода капитала.

В рейтинге украинских толстосумов за 2018 год бывшие владельцы «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский расположились на четвертом и пятом местах соответственно. Боголюбов в 2018 году стал богаче более чем вдвое — на 113%.