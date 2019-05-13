Крупнейшие военные учения в истории Турции стартовали в трех морях / Фото: Точка

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Командование Военно-морских сил Турции 13 мая дало старт самым крупным военным учениям в истории страны Denizkurdu-2019, которые будут проведены одновременно с участием 131 корабля в трех морях, окружающих Анатолию.

Учения с борта турецкого фрегата Gelibolu координирует адмирал Эрджумент Татлыоглу. В ближайшие две недели в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей, будут задействованы 131 судно, 57 самолетов и 33 вертолета, пишет «Анадолу».

Цель учений — улучшение координации совместных действий флотилий в период кризисов. Подводные лодки, суда и авиация будут координировать удары по объектам условного противника. Также в рамках учений запланированы отработка действий ВМС на случай военного конфликта.

Кроме того, армия Турции планирует оценить эффективность судовых систем противовоздушной обороны. На этапе учений на востоке Средиземного моря задействованы фрегаты, подводные лодки и минные тральщики.