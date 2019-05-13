Найбільші військові навчання в історії Туреччини стартували у трьох морях / Фото: Точка

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Командування Військово-морських сил Туреччини 13 травня дало старт найбільшим військовим навчанням в історії країни Denizkurdu-2019, які будуть проведені за участі 131 корабля одночасно у трьох морях, що омивають Анатолію.

Навчання з борту турецького фрегата Gelibolu координує адмірал Ерджумент Татлиоглу. У найближчі два тижні в акваторії Чорного, Егейського та Середземного морів, будуть задіяні 131 судно, 57 літаків та 33 гелікоптери, пише «Анадолу».

Мета навчань — поліпшення координації спільних дій флотилій в період криз. Підводні човни, судна і авіація координуватимуть удари по об'єктах умовного противника. Також в рамках навчань заплановано відпрацювання дій ВМС на випадок військового конфлікту.

Окрім цього, армія Туреччини планує оцінити ефективність систем протиповітряної оборони. На етапі навчань на сході Середземного моря задіяні фрегати, підводні човни і мінні тральщики.