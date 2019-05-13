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Ракурс
Инаугурация Зеленского: нардепы на согласительном совете обсуждают дату

Инаугурация Зеленского: нардепы на согласительном совете выбирают дату (ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 мая 2019, 11:05
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Дату инаугурации Зеленского на сегодняшнем заседании согласительного совета парламента должны обсудить главы политических фракций.

Напомним, по состоянию на 10 мая в Верховную Раду были внесены пять постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инициаторами внесенных постановлений № 10270−10270−4 были нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй, Сергей Каплин и Александр Сугоняко.

Верховной Раде предлагается рассмотреть три даты инаугурации Зеленского: 19 и 20 мая, а также 1 июня. Сегодня нардепы должны опредилиться, когда Верховная Рада будет голосовать за дату инаугурации.

Ранее Зеленский провел встречу с главами фракций ВР. Новоизбранный президент настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая.

Источник: Ракурс


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