Инаугурация Зеленского: Парубий, Надежда Савченко и БПП озвучили свои позиции

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Дату инаугурации Зеленского на сегодняшнем заседании согласительного совета парламента обсуждали руководители политических фракций. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в начале заседания заявил, что после рассмотрения первого законопроекта он будет предлагать парламентариям отклонить постановления, который блокируют языковой закон.

А затем продолжить рассмотрение вопросов топливно-энергетического комплекса…, — добавил Парубий.

Вместе с тем он уточнил, что на этой неделе Рада должна рассмотреть вопрос даты инаугурации Зеленского.

Некоторые нардепы начали выкрикивать призывы о необходимости первоочередного обсуждения вопроса инаугурации Зеленского. Например, депутат Надежда Савченко заявила, что она является дважды репрессированной в Украине и России, и не видит проблемы в проведении торжественной церемонии приведения к присяге новоизбранного президента 19 мая во день памяти жертв политических репрессий. Также звучали подобные заявления и от других нардепов.

Эти люди, которые возглавляют межфракционное объединение «За Зеленского» сегодня дискредитируют украинский парламент, — ответил на это Парубий.

Также на согласительном совете ВР выступил глава фракции БПП Артур Герасимов.

Порошенко готов передать власть в любой момент и не против любой даты… Сегодня это полная ответственность парламента, а не президента, — заявил Герасимов.

По его словам, сначала необходимо пройти все регламентные процедуры относительно языкового закона (отклонить блокировочные постановления, внесенные противниками законопроекта), а также рассмотреть вопросы, касающиеся ТЭК и реформы парламента.

Мы полностью поддерживаем рассмотрение ТЭК и реформы парламента. Среди евроинтеграционных законов — должны поддержать уже на этой неделе № 8371 и № 8372. Также просим поддержать законопроекты о ЖКХ № 1088, 9406 и 10237. Особое внимание стоит уделить вопросам диджитализации страны, — резюмировал Герасимов.

Напомним, по состоянию на 10 мая в Верховную Раду были внесены пять постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Верховной Раде предлагается рассмотреть три даты инаугурации: 19 и 20 мая, а также 1 июня. Ранее Зеленский провел встречу с главами фракций ВР. Новоизбранный президент настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая.