Инаугурация Зеленского: комитет рекомендовал Раде рассмотреть все семь постановлений

https://racurs.ua/n121947-data-inauguracii-zelenskogo-komitet-soglasoval-vse-sem-postanovleniy-delo-za-radoy.html

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Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал парламенту определяться путем голосования за каждый из них.

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Проектами постановлений предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая до конца последнего месяца весны. Например, нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Сергей Каплин в своих проектах предлагали провести торжественную церемонию 19 мая, парламентарий Виталий Куприй 20 и 26 мая, а Владимир Куренной — 17 мая. В то же время, нардеп Андрей Тетерев заявил, что «Народный фронт» и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая.

Ранее новоизбранный президент подчеркнул, что инаугурация должна состояться 19 мая. Однако, дату проведения торжественного мероприятия еще не назначили.

Напомним, 13 мая во время согласительного совета в парламенте глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко готов передать власть.