Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инаугурация Зеленского: комитет рекомендовал Раде рассмотреть все семь постановлений

Дата инаугурации Зеленского: комитет согласовал все семь постановлений, дело за Радой

15 мая 2019, 16:12
999

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал парламенту определяться путем голосования за каждый из них.

Loading...

Проектами постановлений предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая до конца последнего месяца весны. Например, нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Сергей Каплин в своих проектах предлагали провести торжественную церемонию 19 мая, парламентарий Виталий Куприй 20 и 26 мая, а Владимир Куренной — 17 мая. В то же время, нардеп Андрей Тетерев заявил, что «Народный фронт» и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая.

Инаугурация Зеленского: комитет рекомендовал Раде рассмотреть все семь постановлений

Ранее новоизбранный президент подчеркнул, что инаугурация должна состояться 19 мая. Однако, дату проведения торжественного мероприятия еще не назначили.

Напомним, 13 мая во время согласительного совета в парламенте глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко готов передать власть.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...