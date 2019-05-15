Открытые списки и перевыборы: нардепы игнорируют заседания комитета, рассматривающего законодательство о выборах / Фото: twimg.com

https://racurs.ua/n121946-parlamentskie-vybory-nardepy-massovo-ignoriruut-zasedaniya-komiteta-rassmatrivauschego-otkrytye.html

Ракурс

Заседание комитета Верховной Рады по правовой политике и правосудию, которое должно проходить каждую сессионную среду, массово игнорируют народные депутаты. Именно этот парламентский комитет должен рассмотреть вопрос об изменении избирательного законодательства и открытых списках накануне выборов в Раду осенью 2019 года.

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В комитете «работает» 31 депутат. В прошлый раз я пришел один. На этот раз нас шестеро: Руслан Князевич, Андрей Ильенко, Владислав Голуб, Василий Яницкий, Александр Черненко, я. Мораль — этот парламент глубоко болен. Его надо разогнать, но следующий мы должны избирать по открытым спискам, — отметил в Facebook нардеп Леонид Емец.

Впоследствии Емец добавил, что из 31 нардепа к шести присутствующим присоединился еще парламентарий Игорь Алексеев, а Сергей Соболев находится в официальной командировке.

По его мнению, депутаты больше боятся потерять мажоритарку, чем пойти на перевыборы. Емец уточнил, что в случае провала внесения изменений в избирательное законодательство, «спустя год мы будем смотреть на „новый“ парламент и очень сожалеть, что возможность изменить ситуацию уже потеряна».

Напомним, недавно первый зампредседателя фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко заявил, что Украине грозит повторение пути Югославии. По мнению политика, выборы в Верховную Раду по открытым спискам могут привести к федерализации страны, а заявления о коррупции в мажоритарной системе преувеличены.