Петр Порошенко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121945-poroshenko-podpisal-zakon-o-yazyke-video.html

Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке.

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На церемонии подписания закона присутствовали ряд политических и культурных деятелей. Трансляция подписания осуществлялась на странице Порошенко в социальной сети Фейсбук.

Сегодня 15 мая. В этот день я как президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, — отметил Порошенко.

Язык наше самое острое оружие, — отмечает спикер парламента Андрей Парубий.

Парубий поблагодарил Порошенко за оперативность. По его словам, работники официального издания «Голос Украины» уже ожидают поступления соответствующего документа для публикации.

Я скрепляю подписью тщательно сбалансированный языковой закон. Еще раз подчеркиваю — тщательно сбалансированный. Он выверенный настолько, чтобы ни одна из политических сил, стоящая на государственных патриотических позициях, не имела оснований для его пересмотра, — подчеркнул Порошенко перед подписанием.

Напомним, закон о языке Верховная Рада приняла 25 апреля голосами 278-ми народных избранников.