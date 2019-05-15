В Украине начнут набор девушек в военные лицеи. Фото: Вести

https://racurs.ua/n121944-v-ukraine-nachnut-nabor-devushek-v-voennye-licei.html

Ракурс

Министр обороны Степан Полторак внес на заседание Кабинета министра изменения в положение о военных лицеях. Теперь в Украине девушки смогут поступать в военные лицеи для обучения.

Loading...

Подготовить необходимые изменения в положение помогла Министр образования и науки Лилия Гриневич. Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Отметим, что на данный момент почти 25 тыс. женщин проходят контрактную службу в Вооруженных силах Украины. Только 3 тыс. украинок занимают офицерские должности.

Однако, в 2016 году перечень должностей для женщин в армии впервые в истории Украины увеличили на 63 позиции. Такие изменения приблизили украинскую армию к стандартам Североатлантического альянса.

В связи с нововведением, в учебные программы военных лицеев внесут необходимые изменения с поправкой на гендер. Среди учащихся в военных вузах женщины составляю только 8% от общего количества учащихся.

Как ранее сообщал «Ракурс», устранение препятствий для полноценного участия женщин в деятельности поможет сформировать гендерно сбалансированные Вооруженные силы.