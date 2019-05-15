Криминальный олигарх: адвокат Трампа высказался о Коломойском. Фото: Канал 24

https://racurs.ua/n121941-kolomoyskiy-eto-kriminalnyy-oligarh-advokat-trampa-vyskazalsya-ob-okrujenii-zelenskogo.html

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Игоря Коломойского назвал криминальным олигархом адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Также он добавил, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно избавляться от «прилипал из прошлого», чтобы успешно выполнить предвыборные обещания.

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В окружении Зеленского есть люди, которые тесно связаны с Коломойским и другим экс-совладельцем «Приватбанка» Геннадием Боголюбовым, и у них не самые лучшие намерения, заявил Джулиани в интервью каналу «Интер». Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Анопченко.

Со слов Джулиани, сейчас очень сложное время для Украины, поскольку власть переходит к новому гаранту. В то же время у него есть все возможности выполнить свои предвыборные обещания. Но для этого Зеленскому нужно избавиться от прошлого, от людей, в отношении которых ведутся расследования в США, и тех, кто препятствуют прямой коммуникации Соединенных Штатов с новоизбранным президентом Украины.

При этом адвокат Трампа высоко оценил выборы в Украине. По его мнению, голосование прошло достаточно демократично и прозрачно.

Напомним, Джулиани встречался с Зеленским в Киеве после выборов президента. Цель визита адвоката Трампа состояла в том, чтобы обсудить с Зеленским его будущую политику и вмешательство РФ в выборы США