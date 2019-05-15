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Кримінальний олігарх: адвокат Трампа висловився про Коломойського. Фото: Канал 24

Кримінальний олігарх: адвокат Трампа висловився про Коломойського

15 тра 2019, 15:12
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Ігоря Коломойського назвав кримінальним олігархом адвокат американського президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані. Також він додав, що новообраному президенту України Володимиру Зеленському треба позбавлятися від «причеп із минулого», щоб успішно виконати передвиборчі обіцянки.

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В оточенні Зеленського є люди, які тісно пов’язані з Коломойським та іншим екс-співвласником «ПриватБанку» Геннадієм Боголюбовим, і в них не найкращі наміри, заявив Джуліані в інтерв’ю каналу «Інтер». Про це повідомив у Facebook журналіст Дмитро Анопченко.

За словами Джуліані, зараз дуже складний час для України, оскільки влада переходить до нового гаранта. Водночас у нього є всі можливості виконати свої передвиборчі обіцянки. Але для цього Зеленському треба позбутися минулого, людей, стосовно яких тривають розслідування у США, і тих, хто перешкоджає прямій комунікації Сполучених Штатів із новообраним президентом України.

При цьому адвокат Трампа високо оцінив вибори в Україні. На його думку, голосування пройшло досить демократично і прозоро.

Коломойский — это криминальный олигарх: адвокат Трампа высказался об окружении Зеленского. Фото: Дмитрий Анопченко / Facebook

Коломойский — это криминальный олигарх: адвокат Трампа высказался об окружении Зеленского. Фото: Дмитрий Анопченко / Facebook Нагадаємо, Джуліані зустрічався з Зеленським у Києві після виборів президента. Мета візиту адвоката Трампа полягала в тому, щоб обговорити із Зеленським його майбутню політику та втручання РФ у вибори США.


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