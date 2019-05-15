Офшори Коломойського та групи “Приват”: бізнес-партнери олігарха володіють десятками компаній у низці країн / Фото: inforesist

https://racurs.ua/ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-zmi-rozkryly-perelik-ofshornyh-kompaniy-ta-partneriv-oligarha.html

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Українські та офшорні активи, які входять до групи «Приват» й нині частково арештовані, та бізнес-партнерів олігарха Ігоря Коломойського дослідили журналісти в рамках розслідування Trusted persons.

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У Коломойського багато активів в медіа, металургійних, нафтогазових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Частина з них — приховані: завбачливо виведені в офшори або записані на довірених осіб — trusted persons…, — йдеться у розслідуванні «Центру протидії корупції» та інших ЗМІ.

Як зазначає «Українська правда», арешт накладено лише на ті активи Коломойського, які напряму на нього записані або задіяні у схемах виведення грошей з «ПриватБанку». Журналісти зазначають, що дізнатися про структуру бізнесу олігарха прагнуть інші бізнесмени, які подали проти нього позови. Йдеться про Вадима Шульмана та Віктора Пінчука.

Сам Ігор Коломойський своє бажання записувати всі активи на довірених осіб або офшори пояснює… побоюваннями, що його бізнес може привласнити президент Петро Порошенко. Але реєструвати бізнес в офшорах Коломойський почав задовго до президентства Порошенка, ще з 2000 років, — зазначають журналісти.

Розслідувачам вдалося з’ясувати, що фірми, яким належить нерухомість, сталеливарні й феросплавні заводи в США та Грузії напряму не записані на Коломойського. Але всі вони мають спільних менеджерів, юристів, адреси, а також, згідно з позовними заявами вищезгаданих олігархів, контролюються саме Коломойським. Також ці ж менеджери керують не лише металом та рудою, а ще декількома групами компаній, які також фігурують у справі щодо виведення грошей із «ПриватБанку».

Наприклад, до списку таких людей належить кіпріот Панікос Симеу — керуючий партнер кіпрської юридичної фірми Symeou & Konnaris LLC. Відомо, що Симеу був керівником кіпрської фірми Sabulong trading ltd — у якої Генпрокуратура у 2017 році конфіскувала 1,3 млрд дол., вкрадені в України злочинною організацією Януковича.

Разом з тим, Коломойський довіряє Панікосу Симеу медіа, сталеливарні заводи, підприємства з виробництва шин та морські термінали.

Окрім Симеу, Коломойський співпрацює з американським бізнес-партнером Корфом Мордехаєм, який керує його численними сталеливарними та марганцевими підприємствами у США.

Лейбер Уріел Цві Уріел — ще один американець — бізнес-партнер Коломойського, який з 1990-х активно розвивав бізнес в Україні, пов’язаний з нафтою. У 2010 році Лейбер став членом наглядової ради ПАТ «Укрнафта» і займає цю посаду й донині. Також Лейбер є директором американської компанії OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI, INC, яка за даними видання Bloomberg, займається виробництвом шин і є дочірнім підприємством ПАТ «КБ «ПриватБанк». Окрім цього, Лейбер є директором групи компаній Eurotire, які фігурують у справах щодо виведення грошей із «ПриватБанку».

Згідно з матеріалами справи, службових осіб і власників «ПриватБанку» підозрюють у створенні злочинної організації, яка впродовж 2008−2015 років вивела 12,5 млрд грн у вигляді кредитів 15-ти українським компаніям.

Партнери Коломойського Корф та Лейбер керують і феросплавним бізнесом Коломойського у США та Грузії, через який у 2015 році з ними судився Віктор Пінчук у Високому суді Лондона. Також Комісія з міжнародної торгівлі США (USITC) у 2016 році опублікувала презентацію щодо імпорту силікомарганцю, у якому фігурують підконтрольні Коломойському і Боголюбову феросплавні активи у США, Грузії та Австралії.

Окрім цього, Панікос Симеу та Уріел Лейбер мають відношення не лише до заводів і медіа, а й до українських морських терміналів. Зокрема, відомо, що майно трьох компаній «Чорноморський паливний термінал», «Іллічівський морський рибний порт» та «Боріваж» було переоформлено по заниженій вартості на три інші підконтрольні фірми: «Оптім Трейд», «Агротермінал Логістік» та «Дар Торг». Засновниками «Дар Торгу» є вже відомі кіпріоти Панікос Симеу та його партнер — Крістакіс Коннаріс.