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Офшори Коломойського та групи “Приват”: бізнес-партнери олігарха володіють десятками компаній у низці країн / Фото: inforesist

Бізнес-імперія Коломойського: ЗМІ розкрили перелік офшорних компаній та партнерів олігарха (ІНФОГРАФІКА)

15 тра 2019, 13:40
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Українські та офшорні активи, які входять до групи «Приват» й нині частково арештовані, та бізнес-партнерів олігарха Ігоря Коломойського дослідили журналісти в рамках розслідування Trusted persons.

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У Коломойського багато активів в медіа, металургійних, нафтогазових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Частина з них — приховані: завбачливо виведені в офшори або записані на довірених осіб — trusted persons…, — йдеться у розслідуванні «Центру протидії корупції» та інших ЗМІ.

Як зазначає «Українська правда», арешт накладено лише на ті активи Коломойського, які напряму на нього записані або задіяні у схемах виведення грошей з «ПриватБанку». Журналісти зазначають, що дізнатися про структуру бізнесу олігарха прагнуть інші бізнесмени, які подали проти нього позови. Йдеться про Вадима Шульмана та Віктора Пінчука.

“Приватні” офшори Коломойського: бізнес-партнери олігарха володіють десятками компаній у низці країн

Сам Ігор Коломойський своє бажання записувати всі активи на довірених осіб або офшори пояснює… побоюваннями, що його бізнес може привласнити президент Петро Порошенко. Але реєструвати бізнес в офшорах Коломойський почав задовго до президентства Порошенка, ще з 2000 років, — зазначають журналісти.

Розслідувачам вдалося з’ясувати, що фірми, яким належить нерухомість, сталеливарні й феросплавні заводи в США та Грузії напряму не записані на Коломойського. Але всі вони мають спільних менеджерів, юристів, адреси, а також, згідно з позовними заявами вищезгаданих олігархів, контролюються саме Коломойським. Також ці ж менеджери керують не лише металом та рудою, а ще декількома групами компаній, які також фігурують у справі щодо виведення грошей із «ПриватБанку».

“Приватні” офшори Коломойського: бізнес-партнери олігарха володіють десятками компаній у низці країн

Наприклад, до списку таких людей належить кіпріот Панікос Симеу — керуючий партнер кіпрської юридичної фірми Symeou & Konnaris LLC. Відомо, що Симеу був керівником кіпрської фірми Sabulong trading ltd — у якої Генпрокуратура у 2017 році конфіскувала 1,3 млрд дол., вкрадені в України злочинною організацією Януковича.

Разом з тим, Коломойський довіряє Панікосу Симеу медіа, сталеливарні заводи, підприємства з виробництва шин та морські термінали.

“Приватні” офшори Коломойського: бізнес-партнери олігарха володіють десятками компаній у низці країн

Окрім Симеу, Коломойський співпрацює з американським бізнес-партнером Корфом Мордехаєм, який керує його численними сталеливарними та марганцевими підприємствами у США.

Лейбер Уріел Цві Уріел — ще один американець — бізнес-партнер Коломойського, який з 1990-х активно розвивав бізнес в Україні, пов’язаний з нафтою. У 2010 році Лейбер став членом наглядової ради ПАТ «Укрнафта» і займає цю посаду й донині. Також Лейбер є директором американської компанії OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI, INC, яка за даними видання Bloomberg, займається виробництвом шин і є дочірнім підприємством ПАТ «КБ «ПриватБанк». Окрім цього, Лейбер є директором групи компаній Eurotire, які фігурують у справах щодо виведення грошей із «ПриватБанку».

Згідно з матеріалами справи, службових осіб і власників «ПриватБанку» підозрюють у створенні злочинної організації, яка впродовж 2008−2015 років вивела 12,5 млрд грн у вигляді кредитів 15-ти українським компаніям.

“Приватні” офшори Коломойського: бізнес-партнери олігарха володіють десятками компаній у низці країн

Партнери Коломойського Корф та Лейбер керують і феросплавним бізнесом Коломойського у США та Грузії, через який у 2015 році з ними судився Віктор Пінчук у Високому суді Лондона. Також Комісія з міжнародної торгівлі США (USITC) у 2016 році опублікувала презентацію щодо імпорту силікомарганцю, у якому фігурують підконтрольні Коломойському і Боголюбову феросплавні активи у США, Грузії та Австралії.

Окрім цього, Панікос Симеу та Уріел Лейбер мають відношення не лише до заводів і медіа, а й до українських морських терміналів. Зокрема, відомо, що майно трьох компаній «Чорноморський паливний термінал», «Іллічівський морський рибний порт» та «Боріваж» було переоформлено по заниженій вартості на три інші підконтрольні фірми: «Оптім Трейд», «Агротермінал Логістік» та «Дар Торг». Засновниками «Дар Торгу» є вже відомі кіпріоти Панікос Симеу та його партнер — Крістакіс Коннаріс.


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